Германия даст Украине €20 млн на восстановление энергетики – Чернышев

По его словам, договоренность достигнута в ходе его встречи с министром федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке в Берлине.

"Нужно максимально обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой. На выделенные Германией средства будут закуплены все необходимое для этого оборудование, в первую очередь мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции", – цитирует Чернышева сайт КМУ.