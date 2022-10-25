Германия даст Украине €20 млн на восстановление энергетики – Чернышев

По его словам, договоренность достигнута в ходе его встречи с министром федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке в Берлине.
"Нужно максимально обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой. На выделенные Германией средства будут закуплены все необходимое для этого оборудование, в первую очередь мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции", – цитирует Чернышева сайт КМУ.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.