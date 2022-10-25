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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Всемирный банк предоставит Украине $500 млн на срочные нужды – СМИ

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Деньги предназначены для восстановления инфраструктуры накануне зимы
Деньги предназначены для восстановления инфраструктуры накануне зимы
Фото: НБУ / Facebook

Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи Украине в оплате неотложных расходов, вызванные вторжением России. Об этом 24 октября сообщает Reuters.

По данным агентства, средства будут направлены "на восстановление основных государственных услуг". 

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что война привела к массовым  разрушениям инфраструктуры Украины, включая водопровод, канализацию и электрические сетей. Это особенно опасно накануне зимы, сказал он.

Reuters обращает внимание, что новая помощь выделена накануне конференции по возрождению Украины, которая состоится 25 октября в Берлине. Лидеры стран, эксперты по развитию и топ-менеджеры крупных компаний обсудят план необходимых мер для восстановления страны после войны.

Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на сумму $13 млрд, из которых $11,4 млрд полностью выплачены, говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Теги: Украина, Всемирный банк, финансовая помощь, война России против Украины, инфраструктура, Дэвид Малпасс, восстановление
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