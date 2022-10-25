Всемирный банк предоставит Украине $500 млн на срочные нужды – СМИ

По данным агентства, средства будут направлены "на восстановление основных государственных услуг".

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что война привела к массовым разрушениям инфраструктуры Украины, включая водопровод, канализацию и электрические сетей. Это особенно опасно накануне зимы, сказал он.

Reuters обращает внимание, что новая помощь выделена накануне конференции по возрождению Украины, которая состоится 25 октября в Берлине. Лидеры стран, эксперты по развитию и топ-менеджеры крупных компаний обсудят план необходимых мер для восстановления страны после войны.

Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на сумму $13 млрд, из которых $11,4 млрд полностью выплачены, говорится в сообщении.