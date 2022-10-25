Всемирный банк предоставит Украине $500 млн на срочные нужды – СМИ

По данным агентства, средства будут направлены "на восстановление основных государственных услуг".
Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что война привела к массовым разрушениям инфраструктуры Украины, включая водопровод, канализацию и электрические сетей. Это особенно опасно накануне зимы, сказал он.
Reuters обращает внимание, что новая помощь выделена накануне конференции по возрождению Украины, которая состоится 25 октября в Берлине. Лидеры стран, эксперты по развитию и топ-менеджеры крупных компаний обсудят план необходимых мер для восстановления страны после войны.
Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на сумму $13 млрд, из которых $11,4 млрд полностью выплачены, говорится в сообщении.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".