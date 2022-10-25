"Люди должны жить и не замерзать". Шмыгаль призвал восстанавливать Украину, не ожидая окончания войны

Восстановление Украины сегодня и планы развития на будущее – не противоречие, отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом Шмыгаль сказал 25 октября в ходе выступления на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия). Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.

"Есть мнения о том, что нужно сначала завершить войну, а уже потом говорить об восстановлении… Вы можете спросить: "Зачем нужно сегодня отстраивать теплоэлектростанцию, если завтра ее могут снова разрушить?" Потому что люди должны жить и не замерзать. Вы можете спросить: "Зачем нужно какие-то предприятия восстанавливать, заводы, если завтра ракета туда может попасть?" Потому что людям нужна работа". Вы можете спросить: "Зачем сейчас нужно отстраивать мосты, больницы?" Потому что людям нужно где-то лечиться", – сказал премьер Украины.

По словам Шмыгаля, восстановление сегодня и планы развития на будущее – "это не противоречие".

"Мы должны работать над обоими этими направлениями", – отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова проводить восстановление в тесном взаимодействии со всеми международными партнерами.

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.

По мнению премьера, финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украине.