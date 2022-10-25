"Люди должны жить и не замерзать". Шмыгаль призвал восстанавливать Украину, не ожидая окончания войны

Об этом Шмыгаль сказал 25 октября в ходе выступления на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине (Германия). Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.
"Есть мнения о том, что нужно сначала завершить войну, а уже потом говорить об восстановлении… Вы можете спросить: "Зачем нужно сегодня отстраивать теплоэлектростанцию, если завтра ее могут снова разрушить?" Потому что люди должны жить и не замерзать. Вы можете спросить: "Зачем нужно какие-то предприятия восстанавливать, заводы, если завтра ракета туда может попасть?" Потому что людям нужна работа". Вы можете спросить: "Зачем сейчас нужно отстраивать мосты, больницы?" Потому что людям нужно где-то лечиться", – сказал премьер Украины.
По словам Шмыгаля, восстановление сегодня и планы развития на будущее – "это не противоречие".
"Мы должны работать над обоими этими направлениями", – отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова проводить восстановление в тесном взаимодействии со всеми международными партнерами.
Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.
По мнению премьера, финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украине.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.