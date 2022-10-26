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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Днепру. Количество раненых увеличилось до четырех человек, трое из них в тяжелом состоянии

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В результате обстрела Днепра со стороны российских оккупантов погибли два человека
В результате обстрела Днепра со стороны российских оккупантов погибли два человека
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Количество раненых в результате ракетного обстрела Днепра вечером 25 октября увеличилось до четырех человек. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Это были трагические полсуток. Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", – написал глава ОВА.

Помимо этого, по данным Резниченко, российские оккупанты продолжили обстреливать Никопольский район области.

По Червоногригоровской общине противник бил из "Градов". Обошлось без пострадавших.

"Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают", – отметил глава ОВА.

По его словам, накануне вечером украинские военные сбили в Никопольском районе дрон-камикадзе Shashed-136.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Вечером 25 октября в Днепре раздались взрывы. Как сообщили в Офисе президента, РФ обстреляла город, на АЗС начался пожар. Позже стало известно о погибших и раненных в результате атаки.

Одной из погибших оказалась беременная женщина.

Теги: Россия, Украина, Днепр, раненые, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, погибшие, российские оккупанты
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