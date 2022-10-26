Ракетный удар по Днепру. Количество раненых увеличилось до четырех человек, трое из них в тяжелом состоянии

В результате обстрела Днепра со стороны российских оккупантов погибли два человека Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Это были трагические полсуток. Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", – написал глава ОВА.

Помимо этого, по данным Резниченко, российские оккупанты продолжили обстреливать Никопольский район области.

По Червоногригоровской общине противник бил из "Градов". Обошлось без пострадавших.

"Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают", – отметил глава ОВА.

По его словам, накануне вечером украинские военные сбили в Никопольском районе дрон-камикадзе Shashed-136.