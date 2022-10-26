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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Запорожскую область, погибло двое человек – ОВА

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Запорожская область каждую ночь под обстрелами оккупантов, отметил Старух
Запорожская область – каждую ночь под обстрелами оккупантов, отметил Старух
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска за последние сутки обстреляли города и объекты гражданской инфраструктуры в Запорожской области, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом 26 октября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

По его словам, Запорожская область каждую ночь под обстрелами оккупантов.

"Больше, конечно, вызывают реакцию обстрелы областного центра, где большинство населения живет, соответственно, 70% из территории, которая не оккупирована. Но другие территории области – и Орехов, и Гуляйполе, и Степногорск, Камышевахская община – регулярно поддаются обстрелам, – сказал Старух. – За прошедшие сутки почти 90 обстрелов было, более 60 из них, к сожалению, по городам, объектам гражданской инфраструктуры, 21 разрушение зафиксировано было в соответствующих городах. К сожалению, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли и два ранены".

В прошлом месяце наибольшему количеству обстрелов подвергался Орехов, отметил руководитель Запорожской ОВА.

"Достаточно существенные разрешения – и город уже фактически на две трети, к сожалению, разрушен", – резюмировал Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять, но регулярно бьют по нему и территории региона ракетами.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, раненые, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, погибшие, брифинг, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе, Орехов
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