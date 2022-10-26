Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Запорожскую область, погибло двое человек – ОВА

Об этом 26 октября на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

По его словам, Запорожская область каждую ночь под обстрелами оккупантов.

"Больше, конечно, вызывают реакцию обстрелы областного центра, где большинство населения живет, соответственно, 70% из территории, которая не оккупирована. Но другие территории области – и Орехов, и Гуляйполе, и Степногорск, Камышевахская община – регулярно поддаются обстрелам, – сказал Старух. – За прошедшие сутки почти 90 обстрелов было, более 60 из них, к сожалению, по городам, объектам гражданской инфраструктуры, 21 разрушение зафиксировано было в соответствующих городах. К сожалению, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли и два ранены".

В прошлом месяце наибольшему количеству обстрелов подвергался Орехов, отметил руководитель Запорожской ОВА.

"Достаточно существенные разрешения – и город уже фактически на две трети, к сожалению, разрушен", – резюмировал Старух.

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