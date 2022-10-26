Оккупанты обстреляли Орехов и ближайшее село зажигательными боеприпасами, есть погибшие – ОГА

Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехова и в частных домах вокруг. Горели шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 м². Информация о пострадавших уточняется.

На данный момент известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка.

В ОВА подчеркивают, что Орехов и близлежащие села почти каждый день подвергаются российским обстрелам. Поэтому людей призывают эвакуироваться в безопасные места.

Старух также опубликовал видео с последствиями обстрелов Орехова и Преображенки.