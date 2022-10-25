Оккупанты перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей – Минреинтеграции

Оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт: они требуют "лицензии" у перевозчиков, проводят процедуру снятия отпечатков пальцев, обыски автомобилей и проверки телефонов, говорится в сообщении.

"В результате за последний месяц удалось уехать только небольшому количеству людей, раньше столько уезжало за один-два дня. Из Херсона эвакуировались более 1,3 тыс. человек, из Запорожской области – около 1,4 тыс. граждан", – сообщили в Минреинтеграции.

Там отмечают, что обязательный выезд с освобожденных территорий, где накануне зимы невозможно восстановить системы жизнеобеспечения, наоборот, растет. С Донбасса в более безопасные регионы Украины в октябре выехало более 5 тыс. украинцев, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью.

Всего с деоккупированной территории Донбасса выехало около 1,1 млн мирных граждан.