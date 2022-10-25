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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начали серийное производство детских бронежилетов. Для эвакуации детей из зоны боевых действий

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Серийного производства детских бронежилетов нигде, кроме Украины, в мире нет, сообщили в ЛОК
Серийного производства детских бронежилетов нигде, кроме Украины, в мире нет, сообщили в ЛОК
Фото: ldc-ua.org

"Львовский оборонный кластер" начал серийное производство детских бронежилетов и шлемов – защитных комплектов, предназначенных для эвакуации детей из зоны боевых действий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе организации.

В релизе ЛОК говорится, что комплекты уже прошли испытания и сертификацию. 

"Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера (размеры S и L). А жилет отвечает стандартам защиты бронежилета первого класса. При том, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты (в первую очередь от обломков), они еще очень легкие, ведь изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена. Разработчики также сделали жилет максимально удобным для использования во время эвакуации детей: он быстро надевается и снимается, имеет яркие цвета и светоотражающие полосы, спереди есть прозрачный карман для информации", – сказано в сообщении. 

Производят бронежилеты для детей в трех размерах:

  • 4–6 лет;
  • 7–10 лет;
  • 11–14 лет.

В ближайшее время первые 30 таких комплектов передадут управлению ювенальной превенции Национальной полиции Украины. Всего же полиция заказала у "Львовского оборонного кластера" 500 таких комплектов. 

"Себестоимость каждого составляет около $550, поэтому на изготовление первой партии в 500 единиц нужно собрать $275 тыс. Всего же, по мнению экспертов ЛОК, для эвакуации детей из зоны боевых действий может потребоваться несколько тысяч защитных комплектов", – говорится в релизе. 

Сейчас нигде в мире бронежилеты для детей не производят серийно. В Украине это производство работает на средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. Изготовленные бронежилеты и шлемы будут передавать структурам, которые занимаются эвакуацией детей, бесплатно. 

На сайте ЛОК есть реквизиты для благотворительных взносов.

Контекст:

"Львовский оборонный кластер" – благотворительная организация, которая координирует волонтерское движение по производству бронежилетов, сказано на сайте ЛОК. 

"Львовский оборонный кластер" объединяет специалистов оборонных предприятий, волонтеров и производственные мощности со всей страны, чтобы обеспечивать защитников Украины качественными и проверенными бронежилетами. Имеет свою лабораторию для тестирования готовой продукции. Кроме бронежилетов, мы производим и другое тактическое снаряжение", – указано в сообщении на сайте ЛОК. 

За время полномасштабной войны РФ против Украины ЛОК изготовил и бесплатно передал защитникам около 100 тыс. бронежилетов, сообщили в организации изданию "ГОРДОН".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожертвование, эвакуация, бронежилеты, благотворительность, волонтеры, дети
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