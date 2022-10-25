В Украине начали серийное производство детских бронежилетов. Для эвакуации детей из зоны боевых действий

Серийного производства детских бронежилетов нигде, кроме Украины, в мире нет, сообщили в ЛОК Фото: ldc-ua.org

В релизе ЛОК говорится, что комплекты уже прошли испытания и сертификацию.

"Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера (размеры S и L). А жилет отвечает стандартам защиты бронежилета первого класса. При том, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты (в первую очередь от обломков), они еще очень легкие, ведь изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена. Разработчики также сделали жилет максимально удобным для использования во время эвакуации детей: он быстро надевается и снимается, имеет яркие цвета и светоотражающие полосы, спереди есть прозрачный карман для информации", – сказано в сообщении.

Производят бронежилеты для детей в трех размерах:

4–6 лет;

7–10 лет;

11–14 лет.

В ближайшее время первые 30 таких комплектов передадут управлению ювенальной превенции Национальной полиции Украины. Всего же полиция заказала у "Львовского оборонного кластера" 500 таких комплектов.

"Себестоимость каждого составляет около $550, поэтому на изготовление первой партии в 500 единиц нужно собрать $275 тыс. Всего же, по мнению экспертов ЛОК, для эвакуации детей из зоны боевых действий может потребоваться несколько тысяч защитных комплектов", – говорится в релизе.

Сейчас нигде в мире бронежилеты для детей не производят серийно. В Украине это производство работает на средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. Изготовленные бронежилеты и шлемы будут передавать структурам, которые занимаются эвакуацией детей, бесплатно.

На сайте ЛОК есть реквизиты для благотворительных взносов.