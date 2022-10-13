В Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты

Согласно сообщению, в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований.

На особом контроле – поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок, проинформировали в ведомстве.

"Министерство обороны Украины сообщает, что первоочередные потребности с этих позиций количественно уже закрыты. Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей. В частности, с 6-го по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. курток зимних, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. курток костюма-утеплителя (флисок) и 93,5 тыс. комплектов белья нательного демисезонного и зимнего", – добавили в министерстве.

Процесс поставок сезонной одежды авторы релиза назвали ритмичным, статистика поставок постоянно меняется, заявили они.

"Например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тыс. зимних курток, еще около 20 тыс. транспортировались уже по территории Украины и около 90 тыс. находились в процессе доставки за границей", – пояснили в Минобороны.

Кроме того, за последние семь дней ВСУ получили 13 тыс. бронежилетов и 10 тыс. шлемов.

"По состоянию на данный момент Минобороны уже сформировало для Вооруженных сил резерв из более чем 180 тыс. бронежилетов. Резерв шлемов – в десятки тысяч. В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв", – говорится в сообщении.