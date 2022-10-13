ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Статистика поставок зимней экипировки ВСУ постоянно меняется, отметили в Минобороны
Статистика поставок зимней экипировки ВСУ постоянно меняется, отметили в Минобороны
Фото: mil.gov.ua

Первоочередные потребности Вооруженных сил Украины в зимней одежде закрыты. Об этом 13 октября, ссылаясь на "Мілітарі Медіа Центр", сообщил сайт Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований.

На особом контроле – поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок, проинформировали в ведомстве. 

"Министерство обороны Украины сообщает, что первоочередные потребности с этих позиций количественно уже закрыты. Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей. В частности, с 6-го по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. курток зимних, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. курток костюма-утеплителя (флисок) и 93,5 тыс. комплектов белья нательного демисезонного и зимнего", – добавили в министерстве. 

Процесс поставок сезонной одежды авторы релиза назвали ритмичным, статистика поставок постоянно меняется, заявили они. 

"Например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тыс. зимних курток, еще около 20 тыс. транспортировались уже по территории Украины и около 90 тыс. находились в процессе доставки за границей", – пояснили в Минобороны.

Кроме того, за последние семь дней ВСУ получили 13 тыс. бронежилетов и 10 тыс. шлемов. 

"По состоянию на данный момент Минобороны уже сформировало для Вооруженных сил резерв из более чем 180 тыс. бронежилетов. Резерв шлемов – в десятки тысяч. В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв", – говорится в сообщении.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимы контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла замглавы ведомства Анна Маляр. 

По итогам шестого заседания консультативной группы в формате "Рамштайн" 12 октября Канада объявила о пакете военной помощи, который предусматривает предоставление Украине 400 единиц зимней формы. Еще до этого заседания, 27 сентября, Литва сообщила, что передаст Украине военного обмундирования на "пару миллионов евро", что позволит обеспечить экипировкой около 25 тыс. украинских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, бронежилеты, экипировка, Минобороны, военная форма, обмундирование, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
"Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (192389)
2
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (188296)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (159925)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (146284)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (135921)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (113820)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (73545)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (52163)
 
 
 
 