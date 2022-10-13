В Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты

Согласно сообщению, в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований.
На особом контроле – поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок, проинформировали в ведомстве.
"Министерство обороны Украины сообщает, что первоочередные потребности с этих позиций количественно уже закрыты. Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей. В частности, с 6-го по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. курток зимних, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. курток костюма-утеплителя (флисок) и 93,5 тыс. комплектов белья нательного демисезонного и зимнего", – добавили в министерстве.
Процесс поставок сезонной одежды авторы релиза назвали ритмичным, статистика поставок постоянно меняется, заявили они.
"Например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тыс. зимних курток, еще около 20 тыс. транспортировались уже по территории Украины и около 90 тыс. находились в процессе доставки за границей", – пояснили в Минобороны.
Кроме того, за последние семь дней ВСУ получили 13 тыс. бронежилетов и 10 тыс. шлемов.
"По состоянию на данный момент Минобороны уже сформировало для Вооруженных сил резерв из более чем 180 тыс. бронежилетов. Резерв шлемов – в десятки тысяч. В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв", – говорится в сообщении.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.
26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимы контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла замглавы ведомства Анна Маляр.
По итогам шестого заседания консультативной группы в формате "Рамштайн" 12 октября Канада объявила о пакете военной помощи, который предусматривает предоставление Украине 400 единиц зимней формы. Еще до этого заседания, 27 сентября, Литва сообщила, что передаст Украине военного обмундирования на "пару миллионов евро", что позволит обеспечить экипировкой около 25 тыс. украинских военных.