Военные из Сумской области получили 200 комплектов формы в подарок от компании "Шервул"

"Мы благодарны за столь теплый прием. Мы увидели, что Сумская область восстанавливается", – сказал на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Заместитель директора компании "Шервул", которая производит ткани и пледы, Евгений Старшок рассказал, что его предприятие стало примером удачной кооперации, так как часть сырья закупает именно в Турции.

"С марта выполняем оборонные заказы. Из турецкого сырья отшиваем много единиц одежды – носки, футболки, трусы, боевые рубашки. Все то, в чем нуждаются в наши военные", – сообщил он.

Старшок от имени компании подарил военным области 200 комплектов формы собственного производства.

"Просим принять это. Вы – наши защитники", – обратился он к военным.

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что первую партию формы в ВСУ уже получили.

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Видео: Телекомпанія СТС / YouTube



