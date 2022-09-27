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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны заключило необходимые контракты для обеспечения зимней формой украинских военных – Маляр

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Маляр: Сейчас уже поступают большие партии зимней одежды, и, поверьте, буквально несколько недель и эта тема в принципе пропадет из обсуждения, потому что она будет решена
Маляр: Сейчас уже поступают большие партии зимней одежды, и, поверьте, буквально несколько недель – и эта тема в принципе пропадет из обсуждения, потому что она будет решена
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Министерство обороны Украины заключило все необходимые контракты для обеспечения зимней формой украинских военнослужащих. Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила 26 сентября в ходе национального телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас уже поступают большие партии зимней одежды, и, поверьте, буквально несколько недель – и эта тема в принципе пропадет из обсуждения, потому что она будет решена. Тут нужно понимать важные вещи: до полномасштабного вторжения у нас профессиональная армия составляла 215 тысяч, в соответствии с законом, а мобилизованы были сотни тысяч. Ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти. То есть все эти заказы сейчас шьются, потому что их нет столько в готовом виде", – заявила она.

Маляр отметила, что логистика занимает определенное время.

"Полностью контракты, которые необходимы для обеспечения Вооруженных сил зимней одеждой, заключены, и сейчас идут просто вопросы логистики и производства этой формы", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: армия, Министерство обороны Украины, вторжение, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, военнослужащий, военная форма, одежда
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