В Запорожской области в плену россиян остаются 208 человек – ОГА

"Есть четкая цифра: в плен захвачены 540 человек, из них 208 – продолжают находиться в плену, остальные освобождены", – сказал он.
Начиная с марта в плену находятся мэр Днепрорудного Евгений Матвеев, первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. В настоящее время об их местонахождении ничего неизвестно.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.