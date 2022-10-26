В Запорожской области в плену россиян остаются 208 человек – ОГА

С начала вторжения в Запорожской области в плен попали 540 украинцев Фото: depositphotos.com

"Есть четкая цифра: в плен захвачены 540 человек, из них 208 – продолжают находиться в плену, остальные освобождены", – сказал он.

Начиная с марта в плену находятся мэр Днепрорудного Евгений Матвеев, первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. В настоящее время об их местонахождении ничего неизвестно.