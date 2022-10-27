Зеленский: Нам нужна победа над Россией и в энергетике, необходимо сознательное потребление энергии украинцами

Зеленский: Российские террористы создали нашим энергетикам такие условия, которых в Европе еще не видели Фото: president.gov.ua

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но все мы должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого".

"Сейчас необходимо сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", – объяснил он.

Зеленский поблагодарил всех причастных к энергетической отрасли за то, что они "работают достаточно эффективно, чтобы при всех угрозах сохранять стабильность нашей энергосистемы".

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", – подчеркнул президент Украины.

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