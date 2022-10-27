Зеленский: Нам нужна победа над Россией и в энергетике, необходимо сознательное потребление энергии украинцами

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но все мы должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого".
"Сейчас необходимо сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", – объяснил он.
Зеленский поблагодарил всех причастных к энергетической отрасли за то, что они "работают достаточно эффективно, чтобы при всех угрозах сохранять стабильность нашей энергосистемы".
"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компания "Укрэнерго" заявила 25 октября, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из них 51 – в октябре.
26 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что график отключения электроэнергии в Украине сделают "более понятным" для потребителей. Он отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.