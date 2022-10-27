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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нам нужна победа над Россией и в энергетике, необходимо сознательное потребление энергии украинцами

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Зеленский: Российские террористы создали нашим энергетикам такие условия, которых в Европе еще не видели
Зеленский: Российские террористы создали нашим энергетикам такие условия, которых в Европе еще не видели
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 октября призвал украинцев экономить электроэнергию. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента.

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но все мы должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого".

"Сейчас необходимо сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", – объяснил он.

Зеленский поблагодарил всех причастных к энергетической отрасли за то, что они "работают достаточно эффективно, чтобы при всех угрозах сохранять стабильность нашей энергосистемы".

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания "Укрэнерго" заявила 25 октября, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из них 51 – в октябре.

26 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что график отключения электроэнергии в Украине сделают "более понятным" для потребителей. Он отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, веерные отключения, президент, энергосистема, энергия
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