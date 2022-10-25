"Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине

"Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.
В компании объяснили, что принудительные ограничения электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и сбалансировать работу энергосистемы.
В "Укрэнерго" еще раз подчеркнули, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пиков (6.00–11.00 и 17.00–23.00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.
В комментарии к своему посту "Укрэнерго" добавила, что уже дала команду на ограничение всех категорий потребителей. Каких именно потребителей отключать для выполнения этой команды, решает оператор системы распределения (облэнерго) в регионе.
Компания также пояснила, что к промышленным потребителям могут применяться, в частности, графики ограничения электропотребления (ГОЭ), а если этого недостаточно, вводятся графики ограничения мощности (ГОМ).
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.