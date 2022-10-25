"Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине

В Украине сегодня снова будут отключения электричества Фото: EPA

"Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.

В компании объяснили, что принудительные ограничения электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и сбалансировать работу энергосистемы.

В "Укрэнерго" еще раз подчеркнули, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пиков (6.00–11.00 и 17.00–23.00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

В комментарии к своему посту "Укрэнерго" добавила, что уже дала команду на ограничение всех категорий потребителей. Каких именно потребителей отключать для выполнения этой команды, решает оператор системы распределения (облэнерго) в регионе.

Скриншот: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Компания также пояснила, что к промышленным потребителям могут применяться, в частности, графики ограничения электропотребления (ГОЭ), а если этого недостаточно, вводятся графики ограничения мощности (ГОМ).