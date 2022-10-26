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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия хочет "настроить мосты и диалог"? Для начала нужно, чтобы одно государство уважало территориальную целостность, суверенитет и границы другого

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Желание Путина начать с Украиной разговор не более чем спланированная риторика, считает Зеленский
Желание Путина начать с Украиной разговор – не более чем спланированная риторика, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, соответствующее послание он передал через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который 26 октября прибыл с визитом в Киев.

Месседж от Путина Эмбало озвучил на совместной пресс-конференции с Зеленским, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Вчера я был в России с президентом Путиным, который попросил меня передать вам месседж, поговорить с вами, исходя из того, что прямой диалог очень важен для дальнейших наших совместных действий. И я могу сказать, что это важно в контексте продовольственной безопасности и экспорта в страны Африки", – сказал президент Гвинеи-Бисау.

Для начала какого-либо диалога нужно, чтобы одно государство уважало другое, прокомментировал Зеленский.

"Относительно сигналов от российской стороны, которые господин президент передал: он сказал, что Россия хочет "настроить мосты и диалог". Я рассказал президенту, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами... нужно же, чтобы инфраструктуру не подрывали... Тогда о чем-то в будущем будет возможно говорить. И с кем говорить", – заявил президент Украины.

Россия также передала, что нужно разблокировать отношения с Украиной, продолжил Зеленский.

"Я также говорю: нужно разблокировать... Давайте начнем разблокировку по крайней мере нашего Черного моря. Нужно же с какой-то разблокировки начинать, – отметил Зеленский. – Третье: все боятся, что есть ядерная угроза. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной бомбе". Так вся эта риторика идет именно от РФ. Угроза именно от них... Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции. Мы имеем то, что имеем".

Поэтому, считает президент, для начала какого-либо диалога с РФ необходимо, чтобы Россия уважала территориальную целостность, суверенитет и границы Украины.

"Думаю, что именно с таких очень простых, фундаментальных вещей начинается что-либо. Пока что всего этого нет", – указал Зеленский.

По его мнению, желание Путина начать с Украиной разговор – "не более чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568080725087380/

Эмбало прибыл с визитом в Украину 26 октября. Президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Африка, переговоры, экспорт, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, пресс-конференция, суверенитет, визит, инфраструктура, зерно, Умару Сисоку Эмбало
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