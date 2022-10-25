Данилов: Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, идея с подачей воды в Крым пропадет лет на 10–15, а может, и навсегда

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News, которое вышло 25 октября.

По его словам, Каховская ГЭС заминирована российской армией "с применением огромного количества взрывчатки".

"Поживем – увидим, а если взорвут, то идея с подачей воды в Крым пропадет лет на 10–15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос: зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды?" – сказал Данилов.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В оперативном командовании "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям. В Херсонской области деоккупировано уже более 90 населенных пунктов, сообщили в ОК "Юг" 24 октября.

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры ГЭС.

В интервью, которое вышло 24 октября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что дамба Каховской ГЭС на Днепре заминирована и ее подрыв в любом случае приведет к экологической катастрофе, но на данный момент оккупанты заминировали ее для частичного подрыва, а не для полного разрушения.