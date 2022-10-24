Буданов спрогнозировал, что будет, если россияне подорвут Каховскую дамбу

Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Отвечая на вопрос, могут ли оккупанты подорвать дамбу, он сказал, что "дурость россиян какой-либо логикой оценивать очень тяжело".
"Дамба заминирована частично, это правда. Подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно отчасти взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такой уровень конструкции, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КамАЗ где-нибудь рядом поставить, это ничего не даст", – отметил начальник ГУР.
По его словам, в случае разрушения плотины (для этого, по его словам, РФ придется запустить "все имеющиеся ракеты и заложить кучу взрывчатки"), будет затоплена левобережная часть Херсонской области.
"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока [мы] не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет невозможно сделать. И самое интересное – они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий такой. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", – добавил Буданов.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям. В Херсонской области деоккупировано уже более 90 населенных пунктов, сообщили в ОК "Юг" 24 октября.
18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры ГЭС.