Буданов спрогнозировал, что будет, если россияне подорвут Каховскую дамбу

Буданов, сказал, что в случае, разрушении дамбы продвижение ВСУ будет осложнено примерно на две недели., но оккупанты будут вынуждены отступить в Крым Фото: pravda.com.ua

Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, могут ли оккупанты подорвать дамбу, он сказал, что "дурость россиян какой-либо логикой оценивать очень тяжело".

"Дамба заминирована частично, это правда. Подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно отчасти взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такой уровень конструкции, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КамАЗ где-нибудь рядом поставить, это ничего не даст", – отметил начальник ГУР.

По его словам, в случае разрушения плотины (для этого, по его словам, РФ придется запустить "все имеющиеся ракеты и заложить кучу взрывчатки"), будет затоплена левобережная часть Херсонской области.

"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока [мы] не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет невозможно сделать. И самое интересное – они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий такой. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", – добавил Буданов.