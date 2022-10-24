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ПОЛИТИКА

"С ковровой дорожкой не встречали". Буданов рассказал, куда отправили Медведчука после обмена

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По данным украинской разведки, к Медведчуку "очень много вопросов" у ФСБ
По данным украинской разведки, к Медведчуку "очень много вопросов" у ФСБ
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Подозреваемый в госизмене народный депутат Украины, кум президента РФ Владимира Путина нардеп от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в Москве. Об этом сказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном 24 октября интервью "Украинской правде".

Журналисты спросили, известно ли, где и в каком состоянии сейчас Медведчук, и был ли рад ему Путин. 

"С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его доставили в Москву", – сказал глава разведки. 

Он пояснил, что поначалу политика привезли в Анкару, но "по финалу он появился в Москве".

"Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические... "Где деньги?" – вопрос же привычный. Поэтому, если вы думаете, что у меня должен как-то болеть голова о том, что с него там спросят и кому он что будет отписывать – мне безразлично абсолютно", – сказал Буданов журналистам. 

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Политик "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Теги: Виктор Медведчук, Москва, ФСБ, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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