"С ковровой дорожкой не встречали". Буданов рассказал, куда отправили Медведчука после обмена

По данным украинской разведки, к Медведчуку "очень много вопросов" у ФСБ Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Журналисты спросили, известно ли, где и в каком состоянии сейчас Медведчук, и был ли рад ему Путин.

"С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его доставили в Москву", – сказал глава разведки.

Он пояснил, что поначалу политика привезли в Анкару, но "по финалу он появился в Москве".

"Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические... "Где деньги?" – вопрос же привычный. Поэтому, если вы думаете, что у меня должен как-то болеть голова о том, что с него там спросят и кому он что будет отписывать – мне безразлично абсолютно", – сказал Буданов журналистам.