Буданов: Не могу вам сказать, что сейчас россияне из Херсона убегают. Это информационная операция и манипуляция

Если ВСУ вернут контроль над Каховской дамбой, россияне окажутся в том же положении, в котором были украинские военные в Мариуполе, отмечают в разведке Фото: EPA

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта.

"Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена и как-то сгладить это все", – сказал глава разведки.

По словам Буданова, российские военные понимают, что Россия идет к проигрышу – как глобальному, так и локальному на местах – и отвечать за локальный проигрыш будет именно Суровикин.

"Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет", – подчеркнул Буданов.

Журналисты попросили прокомментировать заявления оккупационных властей об "эвакуации" населения на левый берег Днепра.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть некоторые факты. К примеру, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят всех неходящих, тяжелораненых вывозят... Проводят эту безумную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное. То есть создают иллюзию того, что все пропало", – рассказал Буданов.

В то же время, подчеркнул глава ГУР, оккупанты заводят в Херсон новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне.

По его словам, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут контроль над Каховской дамбой, которая сейчас единственная полноценно функционирующая транспортная артерия, им предстоит принимать решение очень быстро.

"Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", – резюмировал Буданов.