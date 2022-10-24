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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову

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На месте памятника Ушакову остался лишь постамент
На месте памятника Ушакову остался лишь постамент
Фото: Николаевский Ванёк

Оккупанты при выезде из Херсона забрали с собой памятник российскому полководцу Александру Суворову. Об этом 24 октября сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"Сенсация! Памятник Суворову в Херсоне переплыл Днепр. И уже на левом берегу", – написал он.

Также исчез памятник адмиралу Федору Ушакову, сообщил канал "Николаевский Ванек".

Российское агентство "РИА Новости Крым" заявляет, что памятники были "эвакуированы", чтобы "сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов".

Бюст Суворова был установлен в Херсоне 10 сентября 1950 года, его подарил городу Ленинградский музей Суворова. 

Памятник Ушакову был открыт в 1957 году у главного корпуса Херсонской государственной морской академии на проспекте Ушакова. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты начали убегать из Херсона, при этом они вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 октября.

Теги: Херсон, памятник, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты
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