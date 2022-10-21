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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заминированную оккупантами Каховскую ГЭС следует немедленно направить международную миссию – Шмыгаль

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Аналитики ISW допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС
Аналитики ISW допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС
Фото: wikipedia.org

Украина обращается в ООН и другие международные организации с призывом не допустить вероятного подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом заявил 21 октября на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"Мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", – сказал глава правительства.

Он напомнил, что о "подготовке российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области" сообщил 20 октября президент Украины Владимир Зеленский.

"Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта и необходимости принятия "непростых решений" относительно Херсона. Он также заявил о якобы имеющихся у него данных о "подготовке Киевом" массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать свое отступление.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теракт, ООН, война, Херсонская область, вторжение, плотина, ГЭС, война России против Украины, Евросоюз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, ЕС, российские оккупанты, Каховское водохранилище
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