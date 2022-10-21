На заминированную оккупантами Каховскую ГЭС следует немедленно направить международную миссию – Шмыгаль

Аналитики ISW допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС Фото: wikipedia.org

"Мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", – сказал глава правительства.

Он напомнил, что о "подготовке российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области" сообщил 20 октября президент Украины Владимир Зеленский.

"Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта и необходимости принятия "непростых решений" относительно Херсона. Он также заявил о якобы имеющихся у него данных о "подготовке Киевом" массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать свое отступление.