Оккупанты с удвоенной силой давят на персонал ЗАЭС для сотрудничества с "Росатомом" – "Энергоатом"

"Оккупанты не оставляют попыток заставить сотрудников Запорожской АЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые способы склонить людей к сотрудничеству. Сейчас захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой", – говорится в сообщении.
В компании рассказали, что к агитации враг привлекает "тяжеловиков из топ-менеджмента российской госкорпорации" – первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя главы "Росэнергоатома" Александра Шутикова.
"Подготовившись, 26 октября 2022 года эти двое – Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения – начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС. Для лучшего результата агитации всех работников станции собрали и объявили им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома", – сказано в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что "эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие".
"К "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков не будут работать. Потому что Запорожская АЭС – украинская", – объяснили в компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.
Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.