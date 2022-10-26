Оккупанты с удвоенной силой давят на персонал ЗАЭС для сотрудничества с "Росатомом" – "Энергоатом"

Персонал ЗАЭС не идет на сотрудничество с оккупантами, отметили в "Энергоатоме" Фото: ЕРА

"Оккупанты не оставляют попыток заставить сотрудников Запорожской АЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые способы склонить людей к сотрудничеству. Сейчас захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что к агитации враг привлекает "тяжеловиков из топ-менеджмента российской госкорпорации" – первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя главы "Росэнергоатома" Александра Шутикова.

"Подготовившись, 26 октября 2022 года эти двое – Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения – начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС. Для лучшего результата агитации всех работников станции собрали и объявили им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома", – сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что "эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие".

"К "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков не будут работать. Потому что Запорожская АЭС – украинская", – объяснили в компании.

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