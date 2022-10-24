ООН призвала стороны "зернового коридора" разблокировать 150 застрявших судов

Она подтвердила, что в настоящее время более 150 судов вынужденно остановлены в районе Стамбула и эти задержки "могут привести к сбоям в цепочке поставок и портовых операциях".

"ООН ежедневно созывает стороны и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в инициативе и необходимости принятия дополнительных срочных мер, чтобы цепочка поставок не была нарушена и инициатива продолжала доставлять и дальше столь необходимое продовольствие населению мира", — сказала пресс-секретарь.

Палла отметила, что объединенный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей России, Турции, Украины и ООН, признал проблему задержек и обсуждает пути ее решения.