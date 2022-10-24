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ООН призвала стороны "зернового коридора" разблокировать 150 застрявших судов

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Корабли с украинским продовольствием ждут выхода из Черного моря
Корабли с украинским продовольствием ждут выхода из Черного моря
Фото: ЕРА

Организация Объединенных Наций призывает принять срочные меры для предотвращения задержек судов, следующих в рамках Черноморской "зерновой инициативы". Об этом пресс-секретарь ООН Исмини Палла заявила 23 октября в интервью CNN.

Она подтвердила, что в настоящее время более 150 судов вынужденно остановлены в районе  Стамбула и эти задержки "могут привести к сбоям в цепочке поставок и портовых операциях".

"ООН ежедневно созывает стороны и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в инициативе и необходимости принятия дополнительных срочных мер, чтобы цепочка поставок не была нарушена и инициатива продолжала доставлять и дальше столь необходимое продовольствие населению мира", — сказала пресс-секретарь.

Палла отметила, что объединенный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей России, Турции, Украины и ООН, признал проблему задержек и обсуждает пути ее решения.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Черное море, экспорт, грузоперевозки, судоходство, зерно
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