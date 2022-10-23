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Порты Украины из-за действий России работают только на 25–30% своих возможностей в рамках "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры

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23 октября балкер Pangeo, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из порта Черноморск, отметили в Мининфраструктуры Украины
23 октября балкер Pangeo, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из порта Черноморск, отметили в Мининфраструктуры Украины
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

С 1 августа из морских портов Украины в рамках "зерновой инициативы" 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом 23 октября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в рамках "зернового коридора" из порта Черноморск вышло шестое зафрахтованное ООН судно.

"Сегодня балкер Pangeo, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморск. На его борту 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена, – говорится в сообщении. – Также сегодня, 23 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта Пивденный вышли шесть судов с 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 21 октября, что ситуация вокруг экспортной "зерновой инициативы" становится все более напряженной – Россия сознательно задерживает прохождение судов, которые транспортируют украинское продовольствие. По его словам, более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства.

"Россия сознательно задерживает полноценную реализацию "зерновой инициативы". В этой связи порты работают в последние дни только на 25–30% своих возможностей", – подчеркнули в Мининфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02d3KMWnUQ6QTEpJShd3H6sqPBXXfrJgcoYiBZigbK4krPay8bNcXL6FwfWD9FE3atl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Азия, переговоры, экспорт, Йемен, Европа, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, инфраструктура, судоходство, соглашение, зерно
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