Порты Украины из-за действий России работают только на 25–30% своих возможностей в рамках "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры

Об этом 23 октября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в рамках "зернового коридора" из порта Черноморск вышло шестое зафрахтованное ООН судно.

"Сегодня балкер Pangeo, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморск. На его борту 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена, – говорится в сообщении. – Также сегодня, 23 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта Пивденный вышли шесть судов с 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 21 октября, что ситуация вокруг экспортной "зерновой инициативы" становится все более напряженной – Россия сознательно задерживает прохождение судов, которые транспортируют украинское продовольствие. По его словам, более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства.

"Россия сознательно задерживает полноценную реализацию "зерновой инициативы". В этой связи порты работают в последние дни только на 25–30% своих возможностей", – подчеркнули в Мининфраструктуры Украины.