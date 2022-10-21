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"150 судов в очереди". Зеленский сообщил об обострении ситуации вокруг экспорта продовольствия из Украины

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За время действия "зернового соглашения" Украина экспортировала 8 млн тонн агропродукции через морские порты
За время действия "зернового соглашения" Украина экспортировала 8 млн тонн агропродукции через морские порты
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В последние недели ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы становится все более напряженной, Россия сознательно задерживает прохождение судов, которые транспортируют украинское продовольствие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 21 октября. 

"Враг делает все, чтобы притормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как был в первой половине этого года. На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", – заявил он. 

Из-за действий России экспорт украинского продовольствия задерживается, в частности, в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш и Индонезию, сказал Зеленский. 

"Наши партнеры – ООН, Турция и другие – полностью информированы об этой ситуации. За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 млн тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 млн человек. Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС или погибнут от голода. А ведь мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности. Право на еду и жизнь без голода – это фундаментальные права для абсолютно каждого человека на Земле. Поэтому российские попытки обострить продовольственный кризис – это агрессия также против каждого человека на Земле", – подчеркнул он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения Украина экспортировала 8 млн тонн агропродукции через морские порты, сообщили в Мининфраструктуры 20 октября. 

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Ирак, Турция, Ливан, Индонезия, Тунис, экспорт, Владимир Зеленский, судно, Евросоюз, ЕС, зерно
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