"150 судов в очереди". Зеленский сообщил об обострении ситуации вокруг экспорта продовольствия из Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 21 октября.

"Враг делает все, чтобы притормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как был в первой половине этого года. На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", – заявил он.

Из-за действий России экспорт украинского продовольствия задерживается, в частности, в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш и Индонезию, сказал Зеленский.

"Наши партнеры – ООН, Турция и другие – полностью информированы об этой ситуации. За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 млн тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 млн человек. Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС или погибнут от голода. А ведь мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности. Право на еду и жизнь без голода – это фундаментальные права для абсолютно каждого человека на Земле. Поэтому российские попытки обострить продовольственный кризис – это агрессия также против каждого человека на Земле", – подчеркнул он.