Украина экспортировала уже 8 млн т зерна через морские порты

Из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие направляется в страны Азии и Европы.

В министерстве отметили, что с момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн т агропродукции. Всего из портов Украины вышло 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.