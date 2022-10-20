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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина экспортировала уже 8 млн т зерна через морские порты

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Продовольствие из украинских портов направляется в страны Азии и Европы
Продовольствие из украинских портов направляется в страны Азии и Европы
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

20 октября из порта "Южный" в рамках "зерновой инициативы" вышли два судна с 82 тыс. т агропродукции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие направляется в страны Азии и Европы.

В министерстве отметили, что с момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн т агропродукции. Всего из портов Украины вышло 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02EMmfwk1wSBtyMdkMWq1MhW8tg14LbU8q8LTugRGYesRmKAXVtFr7fMDLtPzYPGWxl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Украина, Африка, Министерство инфраструктуры, корабль, экспорт, Европа, судно, Южный, танкер, зерно
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