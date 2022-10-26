Зеленский: Самые жестокие бои – в Донецкой области, там больше всего видно безумие российского командования

"Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Самые жестокие бои – в Донецкой области: бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощь артиллерийских ударов", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские воины, которые держат оборону на указанных направлениях, – "просто герои".
"Продолжаются активные действия на других направлениях. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области. В целом на фронте везде укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – объяснил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Оккупанты регулярно атакуют позиции ВСУ на Донбассе.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
По данным Генштаба ВСУ на 26 октября, в Украине уже погибло около 68 900 оккупантов.