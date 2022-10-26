Зеленский: Самые жестокие бои – в Донецкой области, там больше всего видно безумие российского командования

Зеленский: На фронте везде укрепляем наши позиции Фото: president.gov.ua

"Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Самые жестокие бои – в Донецкой области: бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощь артиллерийских ударов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские воины, которые держат оборону на указанных направлениях, – "просто герои".

"Продолжаются активные действия на других направлениях. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области. В целом на фронте везде укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – объяснил президент.

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