Оккупанты за сутки атаковали позиции украинской армии возле 11 населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

"Противник [...] не прекращает вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник также "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты регулярно атакуют позиции ВСУ на Донбассе.