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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали позиции украинской армии возле 11 населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

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Оккупанты регулярно атакуют позиции ВСУ на Донбассе
Оккупанты регулярно атакуют позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Донецкую область, проинформировал 26 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник [...] не прекращает вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник также "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0w2pgrg4dJ9mVr5FmbURNrzyE3bKP5nAQv3e6wevtNZNnb4NtCAenLiGjVCzKYgUhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты регулярно атакуют позиции ВСУ на Донбассе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Марьинка, Соледар, Красногоровка, Андреевка, Каменка, ВСУ, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка, Бахмут, население, российские оккупанты
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