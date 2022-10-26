В Украине усовершенствуют график отключения электроэнергии – Офис президента

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать для потребителей более понятным. Главное – создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах", – написал он.

Замглавы ОП отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.

"Работаем над этим вместе с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Офисом президента, "Укрэнерго", Минэнерго", – объяснил Тимошенко.