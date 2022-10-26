В Украине усовершенствуют график отключения электроэнергии – Офис президента

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать для потребителей более понятным. Главное – создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах", – написал он.
Замглавы ОП отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.
"Работаем над этим вместе с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Офисом президента, "Укрэнерго", Минэнерго", – объяснил Тимошенко.
Компания "Укрэнерго" заявила 25 октября, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из них 51 – в октябре.