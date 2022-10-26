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В Украине усовершенствуют график отключения электроэнергии – Офис президента

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В графике отключений намерены учесть потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны
В графике отключений намерены учесть потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны
Фото: pixabay.com

График отключения электроэнергии в Украине сделают "более понятным", сообщил 26 октября в Telegrаm заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать для потребителей более понятным. Главное – создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах", – написал он.

Замглавы ОП отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.

"Работаем над этим вместе с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Офисом президента, "Укрэнерго", Минэнерго", – объяснил Тимошенко.

Контекст:

Компания "Укрэнерго" заявила 25 октября, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из них 51 – в октябре.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, Укрэнерго, оборона, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, энергосистема
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