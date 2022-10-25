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"Если выключаете свет, занимайтесь любовью". В Молдове министр призвал людей не ссориться из-за экономии электричества, но потом удалил пост

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В Молдове людям подали идею заниматься любовью вместо того, чтобы ссориться, если из-за экономии электричества в домах темно
В Молдове людям подали идею заниматься любовью вместо того, чтобы ссориться, если из-за экономии электричества в домах темно
Фото: depositphotos.com

Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь призвал граждан мирно и сообща экономить электроэнергию и не ссориться, если кто-то забыл выключить электроприбор. Однако он сделал это в неудачной форме и после комментариев в соцсетях удалил пост. Об этом рассказало 23 октября молдавское издание NewsMaker.

Издание пишет, что на своей странице в Facebook Спатарь в шуточной форме описал несколько примеров ситуаций, связанных с экономией, добавив, что энергетический кризис в стране не должен быть еще одной причиной ссор в молдавских семьях.

"Выключи пылесос и возьми веник, не видишь, что в Украине война? – Гриша дал Маше подзатыльник с чувством гражданской ответственности", – это один из примеров министра.

Поясняя пример, он подчеркнул, что ежедневно в Молдове тысячи детей и женщин становятся жертвами домашнего насилия.

"Экономия электроэнергии не должна быть еще одним поводом для ссор. Если выключаете свет, занимайтесь любовью", – призвал Спатарь.

spatari_newsmaker_screen

Вскоре министр удалил запись, объяснив это тем, что некоторые приняли его иронию за издевку.

"Домашнее насилие – это серьезная проблема нашего общества. Став министром, я в первую очередь предложил парламенту ратифицировать Стамбульскую конвенцию... Стиль – это сложная вещь. Некоторые восприняли мою иронию как насмешку, хотя это не было моим намерением. Не хочу создавать напряжение и поэтому удалил пост", – пояснил Спатарь.

https://www.facebook.com/spatarum/posts/pfbid028tjgGoroR9yzTBW35mDoqrbd4Js1gmCcwZtR7i9dH6RdQd1dGDkexZsxUVyNWj8Rl

23 октября вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что с 24 октября стране будет не хватать электроэнергии из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов газа, поставляемого "Газпромом". Он призвал население "делать все возможное", чтобы снизить потребление электроэнергии, особенно в период с 7.00 до 23.00. Вице-премьер подчеркнул, что если все будут действовать "солидарно и ответственно", необходимости кого-либо отключать от электросистемы не возникнет.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Зеленский сообщал, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

Вечером 23 октября президент Украины проинформировал, что во всех украинских регионах, ставших мишенью террористической атаки 22 октября, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Укрэнерго, электроэнергия, энергосбережение, скандал, курьез, война России против Украины, энергосистема, домашнее насилие
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