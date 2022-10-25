"Если выключаете свет, занимайтесь любовью". В Молдове министр призвал людей не ссориться из-за экономии электричества, но потом удалил пост

В Молдове людям подали идею заниматься любовью вместо того, чтобы ссориться, если из-за экономии электричества в домах темно Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что на своей странице в Facebook Спатарь в шуточной форме описал несколько примеров ситуаций, связанных с экономией, добавив, что энергетический кризис в стране не должен быть еще одной причиной ссор в молдавских семьях.

"Выключи пылесос и возьми веник, не видишь, что в Украине война? – Гриша дал Маше подзатыльник с чувством гражданской ответственности", – это один из примеров министра.

Поясняя пример, он подчеркнул, что ежедневно в Молдове тысячи детей и женщин становятся жертвами домашнего насилия.

"Экономия электроэнергии не должна быть еще одним поводом для ссор. Если выключаете свет, занимайтесь любовью", – призвал Спатарь.

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