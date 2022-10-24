Главным приоритетом "Укрэнерго" должно быть не повышение тарифов, а реструктуризация долгов – Федерация работодателей транспорта

НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% Фото: censor.net

"Мы уже обратились в "Укрэнерго", и показали в своих расчетах, что у нас вызывает непонимание и беспокойство постоянное завышение доли "зеленой" энергетики в тарифе – ведь объемы генерации этого вида энергетики значительно упали, в то же время суммы возмещений постоянно увеличиваются", - сказал Гусак.

По его словам, "Укрэнерго" предоставило обоснование, в котором заложены значительные суммы на выплаты процентов по кредитам, но в ФРТУ убеждены, что сейчас Украина находится в ситуации, когда нужно договариваться с кредиторами.

"Укрэнерго" должно обращаться к своим кредиторам с предложениями по отсрочке или реструктуризацией кредитов, а возможно даже по списанию. Именно это должно сейчас быть приоритетом "Укрэнерго", а не повышение тарифа для промышленности, которое, откровенно говоря, и так еле дышит", – сказалруководитель федерации.

Гусак считает, что не только промышленность пострадает от подорожания электроэнергии, но и, например "Укрзалізниця".

УНИАН отмечает, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.