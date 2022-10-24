40% украинских электростанций повреждены – Витренко

Российские атаки также сильно ударили по нефтеперерабатывающим заводам, отметил он.

По его словам, ближайшие месяцы станут для Украины "худшей зимой в истории". Ее ожидают постоянные отключения электричества и неоднократные проблемы с отоплением, добавил бивший министр энергетики.

Газовый сектор удаеться сохранять на довоенном уровне, отметил Витренко.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

8 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.