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ВОЙНА В УКРАИНЕ

40% украинских электростанций повреждены – Витренко

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Витренко заявил, что зимой украинцев ждут отключения света и газа
Витренко заявил, что зимой украинцев ждут отключения света и газа
Фото: EPA

40% украинских электростанций повреждены из-за массованных российских обстрелов. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Handelsblatt, опубликованном 24 октября.

Российские атаки также сильно ударили по нефтеперерабатывающим заводам, отметил он. 

По его словам, ближайшие месяцы станут  для Украины "худшей зимой в истории". Ее ожидают постоянные отключения электричества и неоднократные проблемы с отоплением, добавил бивший министр энергетики. 

Газовый сектор удаеться сохранять на довоенном уровне, отметил Витренко.


Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

8 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

Теги: Украина, ГСЧС, отопление, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Юрий Витренко, электростанция
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