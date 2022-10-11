Тяжелая военная зима. Германия готовится к росту числа украинских беженцев

По ее словам, количество прибывающих в ФРГ беженцев, по сравнению с началом войны, снизилось до 150 человек в день, но "тяжелая военная зима может изменить это". Новая волна переселенцев затронет также Польшу и Чехию, считает чиновник.
"Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с нашими соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны и больших лишений из Украины", – сказала она.
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию выехало около 1 млн украинцев, более 700 тыс. из них получили там временное убежище.
Алабали-Радован отметила, что федеральное правительство выделило с апреля около €2 млрд на пособия и поддержку спасающихся от войны. Она назвала это "крупным совместным усилием федеральных, государственных и местных властей", однако добавила, что прием и распределение беженцев "в целом идут хорошо, но не всегда и не везде".
15 сентября на брифинге в Киеве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что около 8 млн украинцев выехали в страны Европейского союза (ЕС) с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но 5 млн уже вернулись домой.
26 сентября глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил в Twitter, что украинские беженцы занимаются "социальным туризмом": получают от правительства базовое пособие, не ищут работу и ездят из Украины в Германию и обратно. Позже он извинился за эти слова.
30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться в Украину.