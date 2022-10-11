Тяжелая военная зима. Германия готовится к росту числа украинских беженцев

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию выехало около 1 млн украинцев Фото: ЕРА

По ее словам, количество прибывающих в ФРГ беженцев, по сравнению с началом войны, снизилось до 150 человек в день, но "тяжелая военная зима может изменить это". Новая волна переселенцев затронет также Польшу и Чехию, считает чиновник.

"Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с нашими соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны и больших лишений из Украины", – сказала она.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию выехало около 1 млн украинцев, более 700 тыс. из них получили там временное убежище.

Алабали-Радован отметила, что федеральное правительство выделило с апреля около €2 млрд на пособия и поддержку спасающихся от войны. Она назвала это "крупным совместным усилием федеральных, государственных и местных властей", однако добавила, что прием и распределение беженцев "в целом идут хорошо, но не всегда и не везде".