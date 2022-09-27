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Глава немецкой оппозиции извинился за слова о "социальном туризме" беженцев из Украины

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Фридрих Мерц извинился за обвинения в адрес украинских беженцев
Фридрих Мерц извинился за обвинения в адрес украинских беженцев
Фото: rnd.de

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц извинился за свои комментарии об украинских беженцах. Об этом он написал в Twitter 27 сентября.

"Было много критики того, что я вчера сказал о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слова "социальный туризм". Это было неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях", – написал Мерц.

Он пояснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев и что он не собирается критиковать беженцев из Украины, которые находятся в сложной ситуации.

"Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", – заявил Мерц.

26 сентября Мерц высказался о беженцах из Украины, которые приехали в Германию, сообщает RND. "Сейчас мы видим социальный туризм этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – заявил он.

По словам Мерца, украинским беженцам предоставлялись льготы. С июня граждане Украины получают базовое обеспечение, то есть те же льготы, что и получатели помощи по безработице. 

Политик заявил, что украинцы не работают, получают помощь и не ищут работу, так как им достаточно этой помощи, и хватает денег, чтобы ездить в Украину и обратно.

Контекст:

30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться в Украину.

15 сентября на брифинге в Киеве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что около 8 млн украинцев выехали в страны Европейского союза (ЕС) с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но 5 млн уже вернулись домой.

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