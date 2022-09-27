Глава немецкой оппозиции извинился за слова о "социальном туризме" беженцев из Украины

"Было много критики того, что я вчера сказал о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слова "социальный туризм". Это было неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях", – написал Мерц.

Он пояснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев и что он не собирается критиковать беженцев из Украины, которые находятся в сложной ситуации.

"Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", – заявил Мерц.

Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes „Sozialtourismus“. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. (1/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. (2/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. (3/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

26 сентября Мерц высказался о беженцах из Украины, которые приехали в Германию, сообщает RND. "Сейчас мы видим социальный туризм этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – заявил он.

По словам Мерца, украинским беженцам предоставлялись льготы. С июня граждане Украины получают базовое обеспечение, то есть те же льготы, что и получатели помощи по безработице.

Политик заявил, что украинцы не работают, получают помощь и не ищут работу, так как им достаточно этой помощи, и хватает денег, чтобы ездить в Украину и обратно.