На границе РФ с ЕС – огромные очереди из украинских беженцев. Их держат под открытым небом без еды и воды, прогоняя через фильтрацию

По словам волонтеров, 2 октября напряженная ситуация сложилась на наземных границах в Ленинградской и Псковской областях: переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина Гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка.

"На обоих КПП очереди по три – семь суток, сотни человек. Спят на земле, у многих нет денег, закончилась еда. На Куничиной Горе – больше 200 (сегодня еще один автобус приехал). Спросила людей прямо перед шлагбаумом (первые в очереди) – стояли шесть с лишним суток (мама с двумя детьми). На Шумилкино – мне кажется, уже больше 1000 (точно никто не знает)", – описывает ситуацию волонтер.

В пункте "Ивангород – Нарва" украинские беженцы, по их словам, ждут прохождения границы более суток без еды, воды и минимальных удобств, на холоде. Усилий волонтеров, везущих людям еду, одеяла, пенки, вывозящих из очередей стариков и детей, недостаточно. Они надеются, что огласка обратит внимание тех, кто по долгу службы обязан решать подобные вопросы.

Портал Delfi пишет, что на границе РФ и Латвии для россиян и граждан ЕС есть отдельная очередь и они границу проходят быстро. В то же время украинцев российские пограничники пропускают буквально по несколько человек в день.

Волонтеры организации "Рубикус", помогающей украинцам уехать из России в Европу, рассказывают: в очереди уже умерло два человека. Один из этих случаев произошел в российско-латвийском пограничном пункте "Убылинка – Гребнево": умерла 80-летняя женщина.

Журналисты поговорили и с самими беженцами. Украинка Алина рассказала, что ждет приезда ее мамы, которая жила на территории подконтрольной боевикам "ЛНР". Однако 63-летняя женщина застряла в пограничном пункте "Убылинка – Гребнево".

"Там ничего нет, никакой помощи, только палатка, затянутая полиэтиленом. Сейчас мама с еще одной женщиной пошли туда, там какой-то коврик, на котором можно полежать. Вчера (разговор происходил 2 октября) их выгрузили из автобуса, они сформировались в группу из 15 человек. Около 21.00 прошла группа под номером 71, а сегодня номер 76 не может зайти с 7.00. Маме опять предстоит ночь на улице", – говорит Алина.

Украинка Диана из Луганской области приехала на границу Эстонии 29 сентября, а границу смогла пересечь только в ночь с 1-го на 2 октября.

"Это просто концлагерь. Братская любовь в действии... Люди расстилали картонки, чтобы ночью спать на них. В очереди были старики, инвалиды, беременные и новорожденные. Некоторые с детьми спали на заправке на полу", – говорит она.

По ее словам, пограничники практиковали "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.

Журналист Олег Батурин опубликован в Facebook фото перед российским КПП "Бурачки" в Псковской области на границе с Латвией. Судя по нему, людям приходится ждать своей очереди под открытым небом даже во время дождя.

"Люди рассказывают, что поездка через Крым "и этот п...здц", называемый Россией, – это настоящий ад, который могут пережить не все. "Эти отбросы зациклены только на допросах и пытках. Пускают по 10 человек через каждые три-четыре часа в свой КПП. Это ад", – рассказали мне те, кто проезжал через Крым и Бурачки", – пишет он.

В комментариях украинцы также делятся своими историями о пересечении границы. Украинка Галина рассказала, что ее маму вместе с другими беженцами двое суток держали под дождем перед границей и специально не пускали, а затем неожиданно начали пропускать через "фильтрационный центр".

"Измученные люди (после трех суток дороги и двух суток под границей под открытым небом) видят красивое здание и думают, что уже латвийские пограничники, расслабляются и говорят, что думают, между собой, а там "сюрприз" и допросы. Правда, на другом переходе (Убылинка), потому что на основном еще больший аншлаг был", – пишет она.

Скриншот: Oleh Baturin / Facebook

Другая украинка Светлана Миронова называет свою поездку "дорогой через ад". Судя по ее странице, девушка уезжала из оккупированного Херсона.

"Это был действительно путь через ад. А сотрудники ФСБ – настоящие палачи, пытались обмануть, подсовывали сфальсифицированные записи телефонных разговоров, обманывали о якобы найденных комментариях на ноуте и вымышленных контактах на телефоне, запугивали застенками для нас и детей. Только в Латвии почувствовали свободу и безопасность, а четверо суток по России были, как под прицелом автомата", – говорит она.

Скриншот: Oleh Baturin / Facebook

"Русская служба BBC" также пообщалась с некоторыми украинскими беженцами. Роман (имя изменено) из Донецка 26 сентября сел на автобус и уехал в Ростов-на-Дону, намереваясь затем отправиться в Европу. До границы с Эстонией он добрался без происшествий. На самой границе Роману сообщили, что с ним проведут "беседу". Ждал он ее более суток.

Во время проверки у него забрали телефон. В телефонах ищут "проукраинский контент" и выкачивают из них все данные, утверждает Роман. Он перед этой поездкой свой телефон почистил. В самой беседе с сотрудником ФСБ последний пытался давить на дончанина, спрашивая, почему он бежит в Эстонию, "а русские солдаты за него умирают". В итоге он пригрозил, что в случае получения убежища в Эстонии в Донецк мужчина не сможет вернуться – ему запретят въезд на 50 лет.

Водитель Иван (имя изменено), который вез в Европу украинских беженцев из города Сватово в Луганской области, рассказал, что подъехал к КПП "Убылинка" на российско-латвийской границе еще 27 сентября. Ночью он пошел считать машины в очереди – их было 306. На момент разговора с журналистами он стоял в очереди уже шестые сутки.

2 октября в КПП "Бурачки" из Херсона приехали Алла с мужем и двумя детьми. Российские пограничники пропускали так медленно, что из более 200 ожидающих машин в день могли пройти границу только около 10, рассказывает Алла. В течение полутора суток их машина продвинулась всего на 50 метров, следующей ночью – на 100, и затем остановилась.

Семья Аллы спала в машине. Утром 4 октября ее муж проснулся с температурой 38,9° С, а дочь – с температурой 37,8° С. Пришлось ехать за 20 км в город в аптеку.

Журналистам рассказали также о смерти женщины в Псковской области во время ожидания в очереди. Собеседник "Русской службы BBC" Александр говорит, что это была одна из двух женщин около 50 лет, которые вместе приехали на микроавтобусе.