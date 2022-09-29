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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не выпускают в Латвию беженцев с оккупированных территорий – Гайдай

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Украинцы опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов Россия их вообще не выпустит
Украинцы опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов Россия их вообще не выпустит
Фото: depositphotos.com

Российские пограничники не выпускают в Латвию около 1000 граждан Украины, беженцев с оккупированных территорий. Об этом 29 сентября сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"В пункте пропуска "Бурачки" в Псковской области россияне уже четыре дня не выпускают граждан Украины, желающих уехать. Об этом люди, которые ждут деоккупации и вынуждены бежать от "русского мира", сообщили начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасных условиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 1000 граждан опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.

"Они избрали свободу, но россияне создают преграды и здесь", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 сентября руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что Луганскую область покинула половина жителей, проживавших на подконтрольной украинской власти территории до полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Луганская область, беженцы, пограничники, Сергей Гайдай, война России против Украины, очереди, россияне
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