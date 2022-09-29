Россияне не выпускают в Латвию беженцев с оккупированных территорий – Гайдай

Украинцы опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов Россия их вообще не выпустит Фото: depositphotos.com

"В пункте пропуска "Бурачки" в Псковской области россияне уже четыре дня не выпускают граждан Украины, желающих уехать. Об этом люди, которые ждут деоккупации и вынуждены бежать от "русского мира", сообщили начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасных условиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 1000 граждан опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.

"Они избрали свободу, но россияне создают преграды и здесь", – говорится в сообщении.