В Молдове объявили о дефиците электроэнергии и необходимости экономить. Среди причин – обстрелы Россией Украины

"С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов газа, [поставляемого] "Газпромом", в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные компанией Energocom, не покрывают всего потребления в период с 7.00 до 23.00. Между этими часами в последующие дни мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить как можно больше", – написал Спину.
Вице-премьер подчеркнул, что если все будут действовать "солидарно и ответственно", необходимости кого-либо отключать от электросистемы не возникнет.
Он рассказал, что планируется подписать договоры на поставку электроэнергии "с другими поставщиками", компания "Молдовагаз" выделила для Молдавской ГРЭС больше газа, необходимого для генерирования энергии.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Зеленский сообщал, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
Вечером 23 октября президент Украины проинформировал, что во всех украинских регионах, ставших мишенью террористической атаки 22 октября, восстановлена техническая возможность поставки электричества.