В Молдове объявили о дефиците электроэнергии и необходимости экономить. Среди причин – обстрелы Россией Украины

В Молдове пока не планируют отключать потребителей от электросети Фото: pixabay.com

"С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов газа, [поставляемого] "Газпромом", в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные компанией Energocom, не покрывают всего потребления в период с 7.00 до 23.00. Между этими часами в последующие дни мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить как можно больше", – написал Спину.

Вице-премьер подчеркнул, что если все будут действовать "солидарно и ответственно", необходимости кого-либо отключать от электросистемы не возникнет.

Он рассказал, что планируется подписать договоры на поставку электроэнергии "с другими поставщиками", компания "Молдовагаз" выделила для Молдавской ГРЭС больше газа, необходимого для генерирования энергии.