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Зеленский: Должны сделать все, чтобы не дать России сорвать продовольственный экспорт

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Россия блокирует 170 судов с зерном для стран Африки и Азии, отметил Зеленский
Россия блокирует 170 судов с зерном для стран Африки и Азии, отметил Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 26 октября обсудил усилия Украины по преодолению глобального продовольственного кризиса, в частности – экспорт продовольствия из морских портов.

Об этом глава Украинского государства рассказал на совместной с Эмбало пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Заверил господина президента, что Украина может и дальше гарантировать продовольственную, а значит – социальную, политическую безопасность в странах-партнерах, – сказал Зеленский. – Я благодарю за поддержку необходимости продления действия нашей экспортной зерновой инициативы – такое продление должно произойти в ноябре. Должны сделать все, чтобы не дать России сорвать наш продовольственный экспорт, потому что это неизбежно спровоцирует новый ценовой взрыв на продовольственном рынке, новое ухудшение жизненных обстоятельств для миллионов людей".

По словам президента, Россия блокирует 170 судов с зерном для стран Африки и Азии.

Зеленский также добавил, что в ходе встречи с Эмбало обсудил возможность создания зернового хаба в странах ECOWAS (Экономического сообщества стран Западной Африки).

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568080725087380/

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

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