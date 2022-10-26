Зеленский: Должны сделать все, чтобы не дать России сорвать продовольственный экспорт

Россия блокирует 170 судов с зерном для стран Африки и Азии, отметил Зеленский Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом глава Украинского государства рассказал на совместной с Эмбало пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Заверил господина президента, что Украина может и дальше гарантировать продовольственную, а значит – социальную, политическую безопасность в странах-партнерах, – сказал Зеленский. – Я благодарю за поддержку необходимости продления действия нашей экспортной зерновой инициативы – такое продление должно произойти в ноябре. Должны сделать все, чтобы не дать России сорвать наш продовольственный экспорт, потому что это неизбежно спровоцирует новый ценовой взрыв на продовольственном рынке, новое ухудшение жизненных обстоятельств для миллионов людей".

По словам президента, Россия блокирует 170 судов с зерном для стран Африки и Азии.

Зеленский также добавил, что в ходе встречи с Эмбало обсудил возможность создания зернового хаба в странах ECOWAS (Экономического сообщества стран Западной Африки).

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".