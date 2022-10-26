Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения"

"Уже около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах избавлены от угрозы голода, который провоцировала Российская Федерация. Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить подобные поставки продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов. Более 170 судов было зафиксировано в такой очереди", – отметил Зеленский.

Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой содействовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Зеленского, особенно важно в этом году.

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, и украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.