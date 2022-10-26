Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения"

"Уже около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах избавлены от угрозы голода, который провоцировала Российская Федерация. Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить подобные поставки продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов. Более 170 судов было зафиксировано в такой очереди", – отметил Зеленский.
Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой содействовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Зеленского, особенно важно в этом году.
Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, и украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.