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Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения"

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Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения" / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Германию и всех остальных партнеров Украины, которые поддерживают сохранение и расширение экспортной "зерновой инициативы". Об этом он сказал на совместном брифинге по итогам визита в Киев президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщила 25 октября пресс-служба Офиса президента Украины.

"Уже около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах избавлены от угрозы голода, который провоцировала Российская Федерация. Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить подобные поставки продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов. Более 170 судов было зафиксировано в такой очереди", – отметил Зеленский.

Глава Украинского государства также обратился к президенту Германии с просьбой содействовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа, что, по мнению Зеленского, особенно важно в этом году.

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, и украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Африка, Франк-Вальтер Штайнмайер, Министерство инфраструктуры, экспорт, геноцид, голод, Голодомор, Бундестаг, Владимир Зеленский, Босфор, Евросоюз, визит, Российская Федерация, брифинг, зерно
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