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Экспорт украинского продовольствия. Из-за России очередь из судов в Босфоре растет – Мининфраструктуры

За время действия зерновой инициативы Украина экспортировала морскими путямим 8,8 млн тонн агропродукции
За время действия зерновой инициативы Украина экспортировала морскими путямим 8,8 млн тонн агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Россия искусственно задерживает инспекцию судов, которые транспортируют через Босфор украинское продовольствие в рамках зерновой инициативы. Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины проинформировала в Facebook.

В министерстве рассказали, что 24 октября из украинских портов вышли шесть судов с продовольствием. Они транспортируют в страны Африки, Азии и Европы 227 тыс. тонн агропродукции, в том числе 14 тыс. тонн пшеницы для Алжира. 

"Учитывая, что Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к очереди в более 170 судов), то украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", – отметили в Мининфраструктуры. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 21 октября, что ситуация вокруг экспортной "зерновой инициативы" становится все более напряженной – Россия сознательно задерживает прохождение судов, которые транспортируют украинское продовольствие. По его словам, более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0CWdzd65bVfwUiy6cquHYPQw9QrV9p8VL5R67GkUqZjvQjC89ZD3pvMya6S4PozwUl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.  

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, ООН, Африка, экспорт, Алжир, очередь, пшеница, Босфор, Мининфраструктуры, инфраструктура, зерно
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