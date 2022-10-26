Россия хочет восстановить "голодные игры" с миром – Кулеба

"Мы хотим, чтобы весь наш зерновой экспорт мог доехать до зарубежных потребителей как можно быстрее. Мы заинтересованы в том, чтобы украинское зерно способствовало сохранению продовольственной безопасности, в частности в странах Африки, Ближнего Востока, Азии", – сказал Кулеба.
Заявляя, что большинство грузов попадает в Европу, Россия пытается сорвать "зерновую инициативу", отметил Кулеба. По его информации, с момента начала инициативы в июле и до 23 октября из украинских портов экспортировано уже более 8,5 тонн зерна. Министр подчеркнул, что две трети зерна отправились на африканские и азиатские рынки, треть – в Европу.
"От российских дипломатов раздаются новые требования и условия, чтобы инициатива продолжила функционировать. Россия грозится выйти из соглашения для получения некоторых политических преимуществ. Они [россияне] готовы восстановить "голодные игры" с миром, и им безразлично, что это представляет угрозу тысячам семей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Я хочу напомнить всем, что Украина не выдвигает никаких дополнительных условий", – сказал министр.
FM @DmytroKuleba: “#Ukraine remains fully committed to the Black Sea Grain Initiative. We want it to keep functioning and expand. I call on the international community to demand that #Russia immediately stops artificial delays in the inspections of the grain corridor vessels.” pic.twitter.com/f4LLQUxuiF— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) October 26, 2022
Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.