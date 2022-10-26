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Россия хочет восстановить "голодные игры" с миром – Кулеба

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C начала "зерновой инициативы" из украинских портов экспортировано более 8,5 тонн зерна
C начала "зерновой инициативы" из украинских портов экспортировано более 8,5 тонн зерна
Фото: EPA

Искусственные задержки с инспекцией судов в рамках "зерновой инициативы" происходят исключительно из-за действий России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, обнародованном в Twitter 26 октября.

"Мы хотим, чтобы весь наш зерновой экспорт мог доехать до зарубежных потребителей как можно быстрее. Мы заинтересованы в том, чтобы украинское зерно способствовало сохранению продовольственной безопасности, в частности в странах Африки, Ближнего Востока, Азии", – сказал Кулеба. 

Заявляя, что большинство грузов попадает в Европу, Россия пытается сорвать "зерновую инициативу", отметил Кулеба. По его информации, с момента начала инициативы в июле и до 23 октября из украинских портов экспортировано уже более 8,5 тонн зерна. Министр подчеркнул, что две трети зерна отправились на африканские и азиатские рынки, треть – в Европу. 

"От российских дипломатов раздаются новые требования и условия, чтобы инициатива продолжила функционировать. Россия грозится выйти из соглашения для получения некоторых политических преимуществ. Они [россияне] готовы восстановить "голодные игры" с миром, и им безразлично, что это представляет угрозу тысячам семей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Я хочу напомнить всем, что Украина не выдвигает никаких дополнительных условий", – сказал министр.

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения". 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Министерство инфраструктуры, экспорт, голод, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, соглашение, зерно
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