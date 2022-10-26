Россия хочет восстановить "голодные игры" с миром – Кулеба

"Мы хотим, чтобы весь наш зерновой экспорт мог доехать до зарубежных потребителей как можно быстрее. Мы заинтересованы в том, чтобы украинское зерно способствовало сохранению продовольственной безопасности, в частности в странах Африки, Ближнего Востока, Азии", – сказал Кулеба.

Заявляя, что большинство грузов попадает в Европу, Россия пытается сорвать "зерновую инициативу", отметил Кулеба. По его информации, с момента начала инициативы в июле и до 23 октября из украинских портов экспортировано уже более 8,5 тонн зерна. Министр подчеркнул, что две трети зерна отправились на африканские и азиатские рынки, треть – в Европу.

"От российских дипломатов раздаются новые требования и условия, чтобы инициатива продолжила функционировать. Россия грозится выйти из соглашения для получения некоторых политических преимуществ. Они [россияне] готовы восстановить "голодные игры" с миром, и им безразлично, что это представляет угрозу тысячам семей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Я хочу напомнить всем, что Украина не выдвигает никаких дополнительных условий", – сказал министр.

FM @DmytroKuleba: “#Ukraine remains fully committed to the Black Sea Grain Initiative. We want it to keep functioning and expand. I call on the international community to demand that #Russia immediately stops artificial delays in the inspections of the grain corridor vessels.” pic.twitter.com/f4LLQUxuiF — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) October 26, 2022

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".