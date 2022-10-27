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ПОЛИТИКА

По делу "Роттердам плюс" сообщили 15 подозрений, в том числе членам Нацкомиссии по энергетике – САП

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Потребители электроэнергии в 2018 2019 годах переплатили более 20 млрд грн, отметили в САП
Потребители электроэнергии в 2018–2019 годах переплатили более 20 млрд грн, отметили в САП
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Fаcebook

По делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом проинформировала 26 октября в Fаcebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В ведомстве отметили, что речь идет о новом эпизоде.

"Сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам плюс", в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018–2019 годов незаконно переплатили более 20 млрд грн", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что по данным следствия, в "Роттердам плюс" были заложены затраты на услуги, которые "фактически не выполнялись". Речь идет о транспортировке угля национального производителя тепловым электростанциям из порта в Роттердаме (Нидерланды).

"Как следствие, в течение 2016–2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд грн. В ходе расследования этого факта выяснилось, что принять такую формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Как следствие, произошла безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию", – объяснили в прокуратуре.

"Вместе с тем, "другие члены НКРЭКУ ненадлежаще выполнили свои служебные обязанности" и проголосовали за утверждение этой формулы, "что в дальнейшем повлекло за собой тяжкие последствия для государственных и общественных интересов", подчеркнули в САП.

В ведомстве отметили, что подозрение объявлено двум бывшим главам НКРЭКУ, шести бывшим и трем действующим членам нацкомиссии, ее действующему и бывшему сотрудниам, а также действующему и бывшему должностным лицам группы частных теплогенерирующих компаний.

Шести подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины, остальным – ч. 2 ст. 367 (служебная небрежность с тяжелыми последствиями) УКУ.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02fvr7urSBQpSdkcGrRGxLfbeNGkotZA1i8U3Qys61wzNaH25JL4K3kwXxSUqSZGXpl

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим САП закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года.

21 сентября 2022 года коллегия Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о закрытии дела "Роттердам плюс".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, прокуратура, следствие, электроэнергия, НКРЭКУ, расследование, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, Роттердам плюс, уголовное производство
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