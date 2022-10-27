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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россия за неделю выпустила по территории Украины 52 ракеты. Ни одна из них не была направлена на военные объекты

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За прошлую неделю оккупанты существенно уменьшили интенсивность применения ракет, отметили в Генштабе ВСУ
За прошлую неделю оккупанты существенно уменьшили интенсивность применения ракет, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска с 19 октября выпустили по территории Украины 52 ракеты, сосредоточив свои усилия на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Анализ характера применения противником ракетного вооружения за прошлую неделю показывает существенное уменьшение его интенсивности. Так, с 19 октября противник выпустил 52 ракеты по территории Украины. С 10-го по 18 октября противник выпустил 146 ракет, – сказал Громов. – Следует отметить полное отсутствие военных объектов среди целей поражения крылатыми ракетами противника, а также продолжение сосредоточения его усилий на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры нашей страны. Это является циничным нарушением правил и обычаев ведения войны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливала территорию Украины, в результате чего было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 октября, что с начала войны (24 февраля) российские оккупанты выпустили по Украине около 4500 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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