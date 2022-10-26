В Украине впервые сбили "Калибр" оккупантов с помощью приложения "єППО"

Разработчик рассказал, что первое "боевое применение" приложения "єППО" произошло на юге Украины.
"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл...дину и сразу известили военных с помощью приложения "єППО". Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла", – написал Сульдин.
По его признанию, система сработала именно так, "как мечтали разработчики" – приложение "єППО" задумывалось именно как средство отслеживания низколетящих крылатых ракет, прежде всего российских "Калибров".
Кроме того, разработчик подчеркнул, что для "єППО" большой ценностью являются данные из сельской местности о вражеских ракетах и беспилотниках. Поэтому установить приложение и научиться им пользоваться, считает он, нужно как можно большему количеству украинцев.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября. 22 октября массированные ракетные атаки оккупантов продолжились.
В связи с постоянными атаками с воздуха развитие и усиление системы ПВО в Украине является одним из главных приоритетов на данный момент.
В том числе Украине необходимо заменить системы противовоздушной обороны советского образца на более современные, так как для них заканчиваются ракеты. Об этом 21 октября заявил начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.
Президент Украины Владимир Зеленский эаявил 24 октября, что с начала войны (24 февраля) российские оккупанты выпустили по Украине около 4500 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.