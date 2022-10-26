В Украине впервые сбили "Калибр" оккупантов с помощью приложения "єППО"

Разработчик рассказал, что первое "боевое применение" приложения "єППО" произошло на юге Украины.

"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл...дину и сразу известили военных с помощью приложения "єППО". Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла", – написал Сульдин.

По его признанию, система сработала именно так, "как мечтали разработчики" – приложение "єППО" задумывалось именно как средство отслеживания низколетящих крылатых ракет, прежде всего российских "Калибров".

Кроме того, разработчик подчеркнул, что для "єППО" большой ценностью являются данные из сельской местности о вражеских ракетах и беспилотниках. Поэтому установить приложение и научиться им пользоваться, считает он, нужно как можно большему количеству украинцев.