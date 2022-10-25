В Украине создан новый зенитный ракетный полк. Он будет прикрывать восток Украины

"25 октября началась история зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", который сформирован на Полтавщине", – сказано в сообщении.
В сообщении командования отмечается, что решение о формировании новой боевой единицы было принято исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины.
"Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрированы высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержка", – отметили в ВС ВСУ.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
В связи с постоянными атаками с воздуха развитие и усиление системы ПВО в Украине является одним из главных приоритетов на данный момент.
В том числе Украине необходимо заменить системы противовоздушной обороны советского образца на более современные, так как для них заканчиваются ракеты. Об этом 21 октября заявил начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.
Президент Украины Владимир Зеленский эаявил 24 октября, что с начала войны (24 февраля) российские оккупанты выпустили по Украине около 4500 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.