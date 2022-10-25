В Украине создан новый зенитный ракетный полк. Он будет прикрывать восток Украины

"25 октября началась история зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", который сформирован на Полтавщине", – сказано в сообщении.

В сообщении командования отмечается, что решение о формировании новой боевой единицы было принято исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины.

"Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрированы высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержка", – отметили в ВС ВСУ.