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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создан новый зенитный ракетный полк. Он будет прикрывать восток Украины

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Новый зенитный ракетный полк сформирован в Полтавской области
Новый зенитный ракетный полк сформирован в Полтавской области
Фото: facebook.com/pvkshid

Ряды соединения Воздушных сил ВСУ на восточном направлении пополнила новая боевая воинская часть, сформированная в Полтавской области. Об этом 25 октября в Facebook сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток".

"25 октября началась история зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", который сформирован на Полтавщине", – сказано в сообщении.

В сообщении командования отмечается, что решение о формировании новой боевой единицы было принято исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины.

"Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрированы высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержка", – отметили в ВС ВСУ.

https://www.facebook.com/pvkshid/videos/788468975783920/

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

В связи с постоянными атаками с воздуха развитие и усиление системы ПВО в Украине является одним из главных приоритетов на данный момент.

В том числе Украине необходимо заменить системы противовоздушной обороны советского образца на более современные, так как для них заканчиваются ракеты. Об этом 21 октября заявил начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.

Президент Украины Владимир Зеленский эаявил 24 октября, что с начала войны (24 февраля) российские оккупанты выпустили по Украине около 4500 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Полтава, Вооруженные силы Украины, ПВО, воинская часть, Полтавская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, войска, российские оккупанты
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