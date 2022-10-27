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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Днепропетровской областью сбили ракету оккупантов – воздушное командование "Восток"

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Украинская ПВО сбила ракету (предположительно, Х-59) над Днепропетровской областью
Украинская ПВО сбила ракету (предположительно, Х-59) над Днепропетровской областью
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Украинские силы противовоздушной обороны вечером 26 октября сбили ракету, выпущенную российскими оккупантами. Об этом 26 октября сообщило в Facebook воздушное командование "Восток".

"В Днепропетровской области зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно – авиационную управляемую ракету Х-59", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid031K4D4t36D4YXVHPiiTUYKBgMHpEXWSS4WPhECwJDQUcMf3LJWARRyapLMRhjQvaxl

В это время в регионе была объявлена воздушная тревога, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Местные Telegram-каналы сообщали о звуках взрыва в Павлограде Днепропетровской области.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября. 22 октября массированные ракетные атаки оккупантов продолжились.

В связи с постоянными атаками с воздуха развитие и усиление системы ПВО в Украине является одним из главных приоритетов на данный момент.

В том числе Украине необходимо заменить системы противовоздушной обороны советского образца на более современные, так как для них заканчиваются ракеты. Об этом 21 октября заявил начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 октября, что с начала войны (24 февраля) российские оккупанты выпустили по Украине около 4500 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепр, Павлоград, Днепропетровская область, ПВО, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Восток Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога
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