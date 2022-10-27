ВСУ сбивают в пять раз больше дронов-камикадзе, чем долетает к цели – ОК "Юг"

Об этом в 27 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Не такой страшный дрон, как его рисуют… Они [оккупанты] пытаются продвигать это как новейшее оружие… на самом деле все это больше похоже на истерику, когда летят эти мопеды, – визжат так, что боятся нас заранее. Воздушные силы и противовоздушная оборона быстро справились с такой сверхзадачей", – сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что украинским военным нужно научиться сбивать БПЛА, потому что оккупантам продолжают их поставлять.
"Мы перешли уже тот рубеж, когда мы сбиваем в пять раз больше, чем долетает до цели", – отметила Гуменюк.
По ее словам, оккупанты продолжают использовать Shahed-136, так как это альтернатива ракетам – "ракеты стоят миллионы долларов, а дроны гораздо дешевле".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.