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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбивают в пять раз больше дронов-камикадзе, чем долетает к цели – ОК "Юг"

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По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивают больше иранских дронов-камикадзе Shahed-136, чем количество тех, которые долетают к цели.

Об этом в 27 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Не такой страшный дрон, как его рисуют… Они [оккупанты] пытаются продвигать это как новейшее оружие… на самом деле все это больше похоже на истерику, когда летят эти мопеды, – визжат так, что боятся нас заранее. Воздушные силы и противовоздушная оборона быстро справились с такой сверхзадачей", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинским военным нужно научиться сбивать БПЛА, потому что оккупантам продолжают их поставлять.

"Мы перешли уже тот рубеж, когда мы сбиваем в пять раз больше, чем долетает до цели", – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают использовать Shahed-136, так как это альтернатива ракетам – "ракеты стоят миллионы долларов, а дроны гораздо дешевле".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, ПВО, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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