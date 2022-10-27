ВСУ сбивают в пять раз больше дронов-камикадзе, чем долетает к цели – ОК "Юг"

Об этом в 27 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Не такой страшный дрон, как его рисуют… Они [оккупанты] пытаются продвигать это как новейшее оружие… на самом деле все это больше похоже на истерику, когда летят эти мопеды, – визжат так, что боятся нас заранее. Воздушные силы и противовоздушная оборона быстро справились с такой сверхзадачей", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинским военным нужно научиться сбивать БПЛА, потому что оккупантам продолжают их поставлять.

"Мы перешли уже тот рубеж, когда мы сбиваем в пять раз больше, чем долетает до цели", – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают использовать Shahed-136, так как это альтернатива ракетам – "ракеты стоят миллионы долларов, а дроны гораздо дешевле".

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