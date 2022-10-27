Оккупанты ночью более шести раз атаковали территорию Киевской области дронами-камикадзе – полиция

Об этом в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Этой ночью по территории области агрессор совершил более шести атак дронами-шахедами… В других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов", – написал он.
Небытов призывал граждан во время сигналов противовоздушной тревоги сразу проходить в укрытие.
Об атаке оккупантов по одной из общин Киевской области ночью сообщал глава ОВА Алексей Кулеба. Россияне попали по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины, рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Фото последствий российской атаки дронами объектов инфраструктуры региона опубликовало ГУ ГСЧС в Киевской области. В Госслужбе указали, что последствия вражеского обстрела устранены, жертв и пострадавших нет.
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.
Как рассказали в КГГА, в Киеве и Киевской области в результате очередных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии.
"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.