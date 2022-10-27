ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью более шести раз атаковали территорию Киевской области дронами-камикадзе – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты дронами попали по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины, отмечали в Офисе президента
Оккупанты дронами попали по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины, отмечали в Офисе президента
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В ночь на 27 октября российские оккупанты более шести раз атаковали территорию Киевской области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.  

"Этой ночью по территории области агрессор совершил более шести атак дронами-шахедами… В других районах сработали Силы противовоздушной обороны и успешно уничтожили несколько вражеских дронов", – написал он.

Небытов призывал граждан во время сигналов противовоздушной тревоги сразу проходить в укрытие.

Об атаке оккупантов по одной из общин Киевской области ночью сообщал глава ОВА Алексей Кулеба. Россияне попали по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины, рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Фото последствий российской атаки дронами объектов инфраструктуры региона опубликовало ГУ ГСЧС в Киевской области. В Госслужбе указали, что последствия вражеского обстрела устранены, жертв и пострадавших нет.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.

Как рассказали в КГГА, в Киеве и Киевской области в результате очередных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии.

"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, полиция, Киевская область, ПВО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, Андрей Небытов, российские оккупанты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (73385)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (69531)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (63681)
4
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41492)
5
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (38134)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (35954)
7
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (35755)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (26437)
 
 
 
 