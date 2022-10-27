В ОПУ сообщили о попадании дронов оккупантов по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины. Спасатели ликвидировали пожар. Фото

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко. Видеозапись эфира с участием Тимошенко опубликована в его Telegram.
"Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается в первую очередь Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", – сказал замглавы ОПУ.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области обнародовало в Facebook фото последствий российской атаки дронами объектов инфраструктуры региона.
Отмечается, что последствия вражеского обстрела устранены.
"Сегодня дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. Для ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.
Как рассказали в КГГА, в Киеве и Киевской области в результате очередных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии.
"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.