В ОПУ сообщили о попадании дронов оккупантов по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины. Спасатели ликвидировали пожар. Фото

Дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры Киевской области, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко. Видеозапись эфира с участием Тимошенко опубликована в его Telegram.

"Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается в первую очередь Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", – сказал замглавы ОПУ.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области обнародовало в Facebook фото последствий российской атаки дронами объектов инфраструктуры региона.

Отмечается, что последствия вражеского обстрела устранены.

"Сегодня дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. Для ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.

Как рассказали в КГГА, в Киеве и Киевской области в результате очередных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии.

"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.

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