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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ сообщили о попадании дронов оккупантов по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины. Спасатели ликвидировали пожар. Фото

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Дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры Киевской области, отметили в ГСЧС
Дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры Киевской области, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали большой объект энергетической инфраструктуры Украины, зафиксировано попадание.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко. Видеозапись эфира с участием Тимошенко опубликована в его Telegram.

"Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается в первую очередь Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", – сказал замглавы ОПУ.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области обнародовало в Facebook фото последствий российской атаки дронами объектов инфраструктуры региона.

Отмечается, что последствия вражеского обстрела устранены.

"Сегодня дронами Shahed-136 были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. Для ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNSKOB/posts/pfbid02FUY4s3LCWtHUag3mPadgvrLyxHKtrQ8EeXEPdSMUurdvqsxahJMS8VQdQVrGWZxnl

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В компании отметили, что ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны.

Как рассказали в КГГА, в Киеве и Киевской области в результате очередных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии.

"Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

За последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, дефицит, Киевская область, электроэнергия, беспилотники, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ограничения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, энергосистема, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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