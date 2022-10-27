"Укрэнерго" дала команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях

"Сегодня ночью рашисты снова обстреляли энергетическую инфраструктуру нашей страны. Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях", – говорится в заявлении.
В компании сообщили, что в будущем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. При этом ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.
"Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", – сказали в "Укрэнерго".
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.