"Укрэнерго" дала команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях

В "Укрэнерго" заявили, что ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий Фото: depositphotos.com

"Сегодня ночью рашисты снова обстреляли энергетическую инфраструктуру нашей страны. Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях", – говорится в заявлении.

В компании сообщили, что в будущем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. При этом ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.

"Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", – сказали в "Укрэнерго".